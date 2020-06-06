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Вспышка коронавируса в Одесской области: на карантин закроют село

6 июня, 18:36

Руслан Ровик Руслан Ровик

В населенном пункте инфекцию обнаружили у 15 человек

В Одесской области из-за вспышки коронавируса закроют на карантин село Дмитриевка, расположенное на границе с Молдовой, где обнаружено 15 заболевших.

Об этом заявила главврач областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко, сообщает "Суспільне".

"Это однозначно будет закрытие всего населенного пункта и работа с теми пациентами, которые находятся на самоизоляции. Мы делаем это для того, чтобы локализовать распространение заболевания именно в этом населенном пункте, чтобы болезнь дальше не распространялась", - сказала она.

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Между тем, стало известно, что семеро заболевших были госпитализированы, их состояние – средней тяжести.

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По данным врачей, первым в селе, которое граничит с Молдовой, заболел пастух, который общался со знакомым из молдавского села.

Стоит напомнить, что в самой Одессе с 5 июня ослабили карантин – там разрешили кафе и ресторанам принимать посетителей.

В то же время, во Львове и области отказались перейти ко второму этапу смягчения карантина – там ежедневно растет число заболевших COVID-19, хотя двум из трех критериев смягчения карантина город все-таки соответствует.

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