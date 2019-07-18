Выборы в Одессе: округ-рекордсмен и прогноз политолога

ЦИК разбила город на пять округов, в каждом из которых ожидается ожесточенная борьба

Фото: AFP / Vyacheslav OSELEDKO.

Жители Одесской области уже через три дня отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать своих представителей под куполом Верховной Рады на следующие пять лет. Регион поделили на 11 одномандатных избирательных округов, четыре из которых охватывают областной центр.

Всего, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в области зарегистрировались 211 кандидатов-мажоритарщиков. Но в бюллетени попадут имена 193-ти из них, поскольку 18-ти регистрацию отменили. 127 претендентов на мандат выдвинули партии, а 66 являются самовыдвиженцами. "Сегодня" выяснили, кто метит в парламент от Одессы.

ОКРУГ-РЕКОРДСМЕН.

Округ №133, охватывающий Киевский район города, кажется, уже знают во всей стране. Он — рекордсмен по количеству кандидатов, их тут зарегистрировали аж полсотни (в списках будут 45, пятеро сошли с дистанции).

Судя по данным ЦИК, тут, среди прочего, баллотируется довольно много безработных, а также действующий депутат областного совета, депутат горсовета, директор телерадиокомпании, владелец сети фитнес-центров, студент медицинского университета и несколько руководителей фирм и проектов, названия которых так или иначе созвучны с названием президентской партии "Слуга народа".

По мнению политолога Анатолия Бойко, именно в Киевском районе избирательная кампания проходит жарче всего.

"Наиболее ожесточенная борьба идет в 133-м округе. Это связанно с конфигурацией кандидатов", — отметил эксперт.

В округе №134, куда входит часть Малиновского района города, кандидатов зарегистрировали вдвое меньше — 25 (в списках будет 20). Тут за мандат поборются нардеп, который не раз попадал в эпицентр скандальных ситуаций, экс-руководитель местного управления пенитенциарной службы и депутат облсовета, директор одной из региональных газет, адвокат, известный одесский общественник. Есть в списке даже старший доктор-эпидемиолог Южного управления Нацгвардии и директор одной из киностудий.

Приморский район — этот округ №135. Зарегистрированных кандидатов тут еще меньше — 23 (22 в бюллетене). С действующим нардепом, который уже не раз побеждал в этом округе, потягаются, например, ресторатор и инициатор масштабных городских субботников, кандидат-тезка злодея из саги о звездных войнах, общественник, крушивший автомобили.

Попытают своего счастья и старший лаборант университета, специалист юридического отдела облуправления Госпродпотребслужбы, действующий депутат горсовета. К слову, в этом списке мы увидели только одного клона, в то время как в Киевском районе до момента отмены регистрации их было пять, причем два так и останутся в бюллетене.

Округ №136, охватывающий часть Малиновского и Суворовского районов, по количеству желающих попасть под купол — самый скромный. На округе изъявили желание баллотироваться всего 12 кандидатов, причем одному со временем отменили регистрацию.

Местные избиратели увидят в списках среди прочих действующего нардепа, официанта, программиста, нескольких предпринимателей и активиста, известного своими акциями по благоустройству парковых и пляжных зон.

МНЕНИЕ.

Бойко называет эту избирательную кампанию сложной и отмечает большое количество нарушений. Тем временем одесский политолог Ярослав Католик считает, что она проходит "более-менее цивилизованно и в целом очень спокойно", особенно если сравнивать с предыдущими парламентскими выборами. Политолог считает, что у новичков все же меньше шансов одержать верх на выборах.

"Подавляющее число избирателей по-прежнему уверены, что депутат должен быть богатым и состоятельным человеком, который может решить какие-то их проблемы. Фактически люди сами провоцируют политиков на то, чтобы они осуществляли непрямой подкуп избирателей в виде ремонта крыши, замены окон и так далее".

НАРУШЕНИЯ И ПРОТОКОЛЫ.

По данным на вторник, одесские копы получили 300 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. 22 из них послужили поводом для открытия уголовных производств, а по 37 составили админпротоколы.

Как рассказали в отделе коммуникации областного управления Нацполиции, 26 протоколов касаются изготовления или распространения печатных материалов предвыборной агитации, которые не содержат необходимых сведений, четыре — нарушения порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы, еще столько же — нарушения госстандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, три — нарушения ограничений ведения предвыборной агитации.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Пляж, картошка, кандидат: что предпочтет избиратель 21 июля".

Напомним, на избирательных участках 21 июля, когда в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы-2019, обеспечивать безопасность и правопорядок будут более 130 тысяч правоохранителей. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

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