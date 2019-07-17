Юная одесситка представила Украину на Олимпиаде гениев
Украинская школьница заняла в соревнованиях призовое место
Одесская школьница Милана Бродовская приняла участие в Олимпиаде гениев, которая проходила в Соединенных штатах Америки. Об этом сообщили на сайте городского совета.
"В американском городе Освего состоялась Олимпиада гениев. Украину представляли пять учеников Малой академии наук, среди которых и школьница из Одессы, член Парламента старшеклассников и Молодежного совета при Одесском городском голове Милана Бродовская", – говориться в сообщении.
По условиям конкурса, проекты участников должны предлагать решения какой-либо экологической проблемы. Школьники соревновались в номинациях: "Фундаментальная наука", "Инженерия", "Искусство", "Творческое письмо", "Дизайн" и "Развитие бизнеса".
Одесситка заняла на четвертое место, представив методы изготовления натуральных красителей в домашних условиях. Автор утверждает, что такие красители в дальнейшем можно использовать для окрашивания тканей, древесины, яиц и создания акварельных красок.
Девушка также сформировала наборы Handmade in Ukraine, с которыми каждый желающий может изготовить эти красители самостоятельно.
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