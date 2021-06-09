Забрала старую технику. В Одессе девочка-подросток напала с ножницами и лопатой на пенсионерку

Девочка уже попадала в поле зрения полиции за кражи – как ее могут наказать за новое преступление

В Одессе полицейские задержали 17-летнюю девочку. Ее подозревают в разбойном нападении на пожилую женщину.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным копов, утром 8 июня нарушительница залезла в чужой дом через окно и избила 79-летнюю хозяйку. Пригрозив лопатой и ножницами, она забрала компьютер и старенький мобильный телефон. После этого закрыла пострадавшую в доме и убежала.

Коллаж "Сегодня"

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Полицейские установили личность и местонахождение девочки за час. Ею оказалась местная жительница из многодетной семьи. Ранее она попадалась на кражах. У подростка изъяли похищенный телефон и ключи от дома потерпевшей, а компьютер она успела сдать в ломбард.

Теперь подозреваемой грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Пока девочка находится и изоляторе временного содержания.

Напомним, ранее в Днепре мужчина залез в чужой дом через окно и избил ребенка.

Кроме того, мы сообщали, что в Одессе мужчине порезали лицо лезвием из-за телефона.