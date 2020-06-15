Реки на улицах и затопленные дома: что натворила непогода в Одесской области (фото, видео)

Вдобавок к сильному зною, Украину продолжают заливать сильные дожди. Не обошла непогода и Одесскую область – тут в течение выходных ливни натворили немало беды.
Как рассказал в своем Facebook заместитель председателя Одесского облсовета Юрий Димчогло, в селах Ренийского района и в самом городе Рени дожди затопили улицы и дворы частных домов.
Больше всего беды непогода натворила в селах Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное.
Тут ливни разрушили дороги и улицы.
"Это катастрофа жителей сел и для местных бюджетов и так опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с короновирусом", – отметил Димчогло.
Как сообщали новости "Сегодня", в субботу, 13 июня, под Киевом пронесся ураган – был сильный ливень, ветер и град. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других городах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.
Также разгул стихии был и на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.
Все подробности в спецтеме Непогода в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк