Реки на улицах и затопленные дома: что натворила непогода в Одесской области (фото, видео)

Вдобавок к сильному зною, Украину продолжают заливать сильные дожди. Не обошла непогода и Одесскую область – тут в течение выходных ливни натворили немало беды.

Как рассказал в своем Facebook заместитель председателя Одесского облсовета Юрий Димчогло, в селах Ренийского района и в самом городе Рени дожди затопили улицы и дворы частных домов.

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Больше всего беды непогода натворила в селах Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное.

Видео: Юрий Димчогло, Facebook

Тут ливни разрушили дороги и улицы.

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Видео: Юрий Димчогло, Facebook

"Это катастрофа жителей сел и для местных бюджетов и так опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с короновирусом", – отметил Димчогло.

Видео: Юрий Димчогло, Facebook

Видео: Юрий Димчогло, Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", в субботу, 13 июня, под Киевом пронесся ураган – был сильный ливень, ветер и град. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других городах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.

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Также разгул стихии был и на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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