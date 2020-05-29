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Затопленные улицы и прорванная канализация: что натворила непогода в Одессе (фото)

29 мая, 10:01

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Из-за ливня в здании художественного музея рухнул карниз

В Одессе сильный ливень натворил немало беды – улицы города затопило, а в Аркадии и вовсе прорвало канализацию. Фото последствий непогоды опубликовала "Думская".

На улице Новощепной ряд, где шел ремонт, из-за дождей котлованы превратились в настоящие озера.

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А в курортной Аркадии ливень прорвал фекальную канализацию. Из-за ЧП в море смыло тонны песка. На данный момент следы фекалий на аллее уже убрали, но запах все еще остался.

Кроме того, без последствий непогода не прошла и для Одесского художественного музея. В этом здании из-за сильного ливня рухнул карниз.

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"Об этом мы завтра отправим обращение ко всем органам, связанным со зданием или деятельностью музея. А теперь задача: допустим, что во время обвала карниза под ним будет находиться человек, которого этот карниз убьет. Вопрос: кто поедет в СИЗО?", – сообщила заместитель директора музея Александра Ковальчук.

Ранее мы сообщали, что во время сильного ливня в Одессе, который привел к подтоплению нескольких районов города и транспорта, выпала двухмесячная норма осадков.

Напомним, мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

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