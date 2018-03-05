Жуткое ДТП в Одессе: водитель погиб на месте

Сегодня, 17:07

Легковое авто застряло под прицепом фуры, доставать его пришлось спасателям

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Сегодня, 5 марта, утром на въезде в Одессу произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с фурой неподалеку от Клеверного моста на трассе Одесса – Киев. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

"В направлении Одессы двигался грузовой автомобиль DAF, а попутном направлении двигался легковой автомобиль Volkswagen GOLF, водитель которого не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего произошло столкновение автомобилей. Водитель авто Volkswagen погиб на месте", – рассказала пресс-секретарь патрульных Алла Марченко.

Чтобы достать автомобиль и установить количество людей в салоне полиции потребовалась помощь спасателей.

"Легковой автомобиль застрял под прицепом грузового. Спасатели при помощи гидравлического домкрата подняли грузовой прицеп и лебедкой специальной аварийно-спасательной машины смогли вытащить из-под груза поврежденное авто", – поясняют представители ГСЧС Одесской области. Причины случившегося еще предстоит выяснить.

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Фото: Национальная полиция

Ранее в ДТП в Одесской области погиб чиновник из Белгорода-Днестровского. 

Кроме того, угонщик, пытаясь скрыться от полиции перевернул авто на крышу. 

Напомним, в ДТП в пригороде Одессы трое погибли, спаслись лишь пассажир и 3-летний ребенок. 
ДТП, Одесса, водитель, погиб

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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