Жуткое ДТП в Одессе: водитель погиб на месте

Легковое авто застряло под прицепом фуры, доставать его пришлось спасателям

Сегодня, 5 марта, утром на въезде в Одессу произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с фурой неподалеку от Клеверного моста на трассе Одесса – Киев. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

"В направлении Одессы двигался грузовой автомобиль DAF, а попутном направлении двигался легковой автомобиль Volkswagen GOLF, водитель которого не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего произошло столкновение автомобилей. Водитель авто Volkswagen погиб на месте", – рассказала пресс-секретарь патрульных Алла Марченко.

Чтобы достать автомобиль и установить количество людей в салоне полиции потребовалась помощь спасателей.

"Легковой автомобиль застрял под прицепом грузового. Спасатели при помощи гидравлического домкрата подняли грузовой прицеп и лебедкой специальной аварийно-спасательной машины смогли вытащить из-под груза поврежденное авто", – поясняют представители ГСЧС Одесской области. Причины случившегося еще предстоит выяснить.

Фото: Национальная полиция

Ранее в ДТП в Одесской области погиб чиновник из Белгорода-Днестровского.

Кроме того, угонщик, пытаясь скрыться от полиции перевернул авто на крышу.

Напомним, в ДТП в пригороде Одессы трое погибли, спаслись лишь пассажир и 3-летний ребенок.