18 дней коронавируса: херсонский врач подробно рассказал о симптомах COVID-19

В Олешковской районной больнице в Херсонской области коронавирусной инфекцией заразился семейный врач Владимир Шленский. COVID-19 медик заразил своих жену и одиннадцатимесячную дочь, сообщает издание 0552.ua.

С опасным вирусом мужчина борется уже 18 дней. Сейчас он чувствует себя хорошо, но мужчине надо пройти еще два контрольных теста на коронавирус.

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По словам Владимира, с носителем вируса он контактировал 2 или 3 апреля. Как он переносил инфекцию, врач рассказал подробнее:

Первый день. (4 апреля)

Першение и незначительное покраснение горла, сухость в носу.

Второй день (5 апреля)

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Першение и ощущение першение в горле усилилось, сухость в носу. В 13:00 началась сильная слабость, сонливость, незначительный кашель. В 17:00 температура поднялась до 37,1. Была сильная слабость, боль в глазах, незначительный кашель, но першение уменьшилось. Позже была сильная жажда, сухость во рту, носу.

Третий день (6 апреля)

Сатурация – 98, при незначительной нагрузке до 110 (пульс). Температура 37,4, ощущение жжения в грудной клетке, кашель, сильная слабость, сильная боль в глазах, боль в мышцах спины, поясницы, стоматит.

Четвертый день (7 апреля)

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Сатурация 98, пульс – 92, при незначительной нагрузке до 116. Температура 37,8, ощущение жжения в грудной клетке, незначительная слабость, незначительная боль в глазах, сильная боль в спине, сильная головная боль, точечная боль в грудной клетке при вдохе, неоформленный стул, стоматит, осиплость голоса.

Пятый день (8 апреля)

В этот день у врача взяли ПЦР-тест. Сатурация – 99, пульс – 82. Сильные боли на высоте вдоха (с изменением положения тела не связаны), кашель, жидкий стол, температура 37, стоматит, потеря обоняния, осиплость голоса.

Шестой день (9 апреля)

Сатурация – 98, пульс – 76. Температура 36,8 утром, сухой кашель усилился, незначительная слабость, неоформленный стул, стоматит, потеря обоняния, болезненность лимфоузлов, температура 37,2 вечером.

Седьмой день (10 апреля)

Сатурация – 98, пульс – 78. Температура 36,8 утром, вечером 37,2, сухой кашель, неоформленный стул, стоматит, потеря обоняния.

8-14 дни

Температура до 37,0, сухой кашель, обоняние начало возвращаться с 12 дня.

15-18 дни

Кашель исчезает.

По словам врача, во время лечения он много пил и находился на самоизоляции. В его случае ни жаропонижающее, ни антибиотики не понадобились, ведь болезнь протекала в легкой форме. Жена Владимира и дочь тоже относительно легко переносят болезнь и сейчас выздоравливают.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Больше о том, что Кабмин решил делать для борьбы с COVID-19, читайте в материале "Сегодня": "Карантин 2.0: что власти пообещали сделать для борьбы с коронавирусом".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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