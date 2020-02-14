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4000 долларов за смену: в Херсоне на взятках "погорели" таможенники (видео)

14 февраля, 11:42

Взяточникам теперь грозит немалый срок

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В херсонском аэропорту таможенники зарабатывали на взятках. За каждую смену чиновники получали от предпринимателей около четырех тысяч долларов.

В пресс-службе СБУ рассказали, что таможенники получали деньги от предпринимателей, которые занимались импортом товаров широкого потребления из одной из стран Ближнего Востока. За взятки чиновники "не замечали" нарушения норм ввоза товаров в Украину. "Тариф" зависел от стоимости багажа, но с человека таможенники получали от 300 до 500 долларов. А за одну смену взяточники "зарабатывали" до 4 тысяч долларов.

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"Таким образом чиновники минимизировали суммы обязательных платежей при осуществлении контроля ввоза товаров, наносило ущерб госбюджета", – отметили в СБУ.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Одного из чиновников уже задержали. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении. Таможенникам теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в 2019 году Служба безопасности Украины заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. На коррупции были разоблачены чиновники разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти до правоохранительных и военных структур.

Также мы писали, что закон об обличителях корупции вступил в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия. Подробнее – смотрите в сюжете "Сегодня":

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