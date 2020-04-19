Аваков сказал, когда потушат пожары в Житомирской области

Глава МВД обещает, что на следующей неделе огонь будет побежден

На следующей неделе лесные пожары в Житомирской области будут потушены, утверждает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом он заявил на своей странице в Twitter после заседания оперативного штаба в Овруче, где представители местных управлений Нацполиции, Гослесагентства, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и областной администрации выступили с докладами.

"Спасатели, авиация, 50 единиц техники работают 24/7. Спасено 4 села. За 3-4 дня поборем!" – написал Аваков 19 апреля.

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Вместе с ним в заседании принимали участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Напомним, что в Житомирской области борются с четырьмя очагами лесных пожаров: в селах Выступовичи, Первомайское и Текловка в Овручском и Народичском районах, а также в Народичском лесохозяйстве. Пять других очагов уже удалось локализовать, однако огонь уничтожил 4390 га леса.

Как уже сообщалось, ранее председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий заявил о том, что в ближайшие дни ситуация с лесными пожарами в Житомирской области будет полностью контролироваться. По его словам, сил и средств достаточно, чтобы тушить пожары и не давать им распространяться.

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Также стало известно, почему пожары в Житомирской области так долго тушат.

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