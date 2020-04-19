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Спасатели объяснили, почему пожары в Житомирской области так долго тушат

19 апреля, 14:32

Татьяна Очеретяна

К тушению привлекли тракторы лесхозов и технику ВСУ

Спасатели не могут потушить лесные пожары в Житомирской области, огонь которых перекинулся на жилые дома, из-за того, что не могут добраться до отдельных очагов огня. Лесные массивы сильно захламлены, а дорог нет. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук.

"Длительный процесс тушения лесных пожаров на территории Житомирской области связан с невозможностью доступа личного состава к отдельным очагам пожаров из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог", – сказал он.

По словам Демчука, для создания минерализованных полос и расчистки дорог привлечены тракторы лесохозяйственных предприятий и тяжелая инженерная техника Вооруженных сил.

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"К ликвидации пожаров на территории Житомирской области всего привлечено 960 человек и более 150 единиц техники, из них от ГСЧС – 185 человек личного состава и 43 единицы техники, в том числе работает пожарная авиация – три самолета и пожарный поезд "Укрзализныци", - добавил он.

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Напомним, из-за пожаров в Житомирской области сгорели дотла 80 домов. Тех, кто в канун Пасхи остался без крыши над головой, пришлось эвакуировать. Хозяйства жители спасают самостоятельно.

Впрочем, председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий заявил, что в ближайшие дни ситуация с лесными пожарами в Житомирской области будет полностью контролируемая. По его словам, сил и средств достаточно, чтобы тушить пожары и не давать им распространяться.

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