Больше, чем в Бейруте: в порту Николаева хранили огромные запасы селитры

В Николаевском морском порту хранилось более 3000 тонн конфискованной аммиачной селитры, что могло привести к взрыву, подобного тому, что недавно произошел в Бейруте.

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Об этом сообщила пресс-служба Николаевского порта.

На сайте подчеркнули, что опасный товар убрали, сейчас он не представляет угрозы для людей и города.

"После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта сохраняется аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта опровергает эту информацию", - заявила пресс-служба порта.

Однако в сообщении подтвердили, что в сентябре 2018 судно "Тузла", груженное селитрой, прибыло в порт. Всего было 6422 крупных контейнеров по 500 килограммов каждая. Их выгрузили на причал №12 21 сентября 2018.

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"Вывоз вышеупомянутой грузовой партии селитры аммиачной с территории Николаевского морского порта было завершено в начале 2019 года. В настоящее время остатки груза селитры аммиачной, которая была выгружена с судна "Тузла", в порту отсутствуют", – сообщило руководство порта.

В то же время неизвестно, куда именно увезли вещество.

Напомним, мощный взрыв в столице Ливана прогремел 4 августа. Его причиной стали сварочные работы на складе в морском порту, где хранилось более 2,7 тыс. тонны аммиачной селитры. Ее в 2014 году экспроприировали с судна Rhosus, которым владел россиянин Игорь Гречушкин из Хабаровска.

По последним данным, помимо масштабных разрушений, в результате взрыва погибли 137 человек и еще около 5 тысяч пострадали. Власти Бейрута объявили в городе двухнедельное чрезвычайное положение, а в Ливане действует траур по жертвам трагедии.

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