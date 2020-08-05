Капитан каждый месяц писал Путину: в РФ подтвердили причастность ко взрыву в Бейруте

Владелец судна Rhosus, на котором в Бейрут доставили злополучный груз аммиачной селитры, из-за которого в городе накануне произошел масштабный взрыв, долгое время не платил экипажу зарплату.
Из-за этого капитан парохода Борис Прокошев даже обращался к президенту РФ Владимиру Путину, о чем рассказал изданию "Настоящее время".
По словам Прокошева, в 2013 году, когда их судно зашло в порт Бейрута, у их судовладельца обнаружили задолженность по портовому сбору и обратно их уже не выпустили. В результате он и еще трое членов экипажа провели 11 месяцев фактически в плену.
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Все это время Игорь Гречушкин из Хабаровска, которому, как подтвердили в Российском профессиональном союзе моряков, и принадлежит теплоход, даже не покупал им еду.
"Я писал каждый месяц Путину. Писал, что состояние у нас хуже, чем у заключенных ... Ответом была отписка: ваше обращение отправлено в МИД. Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ, чтобы тебя тут боем освобождали", – жалуется Прокошев.
Как уже сообщили ливанские следователи, с тех пор, то есть с 2014 года, селитра и хранилась на одном из портовых складов.
Напомним, что на данный момент количество погибших в результате взрыва достигает 113 человек, еще более 4 тысяч ранены. При этом десятки числятся пропавшими – они остаются под завалами домов, которые были разрушены или повреждены взрывной волной.
Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте
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