Капитан каждый месяц писал Путину: в РФ подтвердили причастность ко взрыву в Бейруте

Командир экипажа парохода Rhosus рассказал, как Россия плюнула ему и остальным морякам в лицо

Владелец судна Rhosus, на котором в Бейрут доставили злополучный груз аммиачной селитры, из-за которого в городе накануне произошел масштабный взрыв, долгое время не платил экипажу зарплату.

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Из-за этого капитан парохода Борис Прокошев даже обращался к президенту РФ Владимиру Путину, о чем рассказал изданию "Настоящее время".

По словам Прокошева, в 2013 году, когда их судно зашло в порт Бейрута, у их судовладельца обнаружили задолженность по портовому сбору и обратно их уже не выпустили. В результате он и еще трое членов экипажа провели 11 месяцев фактически в плену.

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Все это время Игорь Гречушкин из Хабаровска, которому, как подтвердили в Российском профессиональном союзе моряков, и принадлежит теплоход, даже не покупал им еду.

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"Я писал каждый месяц Путину. Писал, что состояние у нас хуже, чем у заключенных ... Ответом была отписка: ваше обращение отправлено в МИД. Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ, чтобы тебя тут боем освобождали", – жалуется Прокошев.

Как уже сообщили ливанские следователи, с тех пор, то есть с 2014 года, селитра и хранилась на одном из портовых складов.

Напомним, что на данный момент количество погибших в результате взрыва достигает 113 человек, еще более 4 тысяч ранены. При этом десятки числятся пропавшими – они остаются под завалами домов, которые были разрушены или повреждены взрывной волной.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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