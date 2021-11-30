Было всего 22 года. В Херсонской области поезд насмерть сбил молодого полицейского

Парень успел поработать в патрульной полиции два года

От полученных травм лейтенант умер на месте / Коллаж "Сегодня"

В Херсонской области 22-летний полицейский попал под поезд. От полученных травм он погиб на месте.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

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Сегодня утром, 30 ноября, 22-летний лейтенант полиции Владислав Завистовский шел на службу. Он переходил железнодорожные пути и попал под поезд. От полученных травм парень погиб на месте.

Проработал Владислав Завистовский полицейским 2 года.

Лейтенант полиции Владислав Завистовский. Фото: патрульной полиции Украины

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