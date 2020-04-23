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Коронавирус в Николаевской области набирает обороты: где находят зараженных

23 апреля, 11:44

Тина Наринецкая

В области инфекцию подхватили 30 медиков

В Николаевской области коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 103 человека. Три десятка больных оказались медиками, сообщили в областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"По состоянию на 10:00 23 апреля в Николаевской области зарегистрировано 103 подтвержденных случая COVID-19. Из них медицинских работников – 30", – говорится в сообщении.

Итак, инфицированные в регионе были обнаружены:

  • Николаев – 10 человек
  • Южноукраинск – 1 человек
  • Первомайск – 5 человек
  • Арбузинский район – 5 человек
  • Вознесенск – 34 человека
  • Вознесенский район – 46 человек
  • Казанковский район – 1 человек
  • Врадиевский район – 1 человек.

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От коронавируса в области скончался один человек. Вылечить от опасной болезни пока никого не удалось. Всего с начала эпидемии в области на инфекцию проверили 1318 человек. Из подтвержденных случаев 87 больных оказались "контактными", 9 были с подозрением, а 7 – болели пневмонией.

Напомним, в Украине продолжается расти число инфицированных COVID-19. На данный момент в стране вирус подтвердили у 7170 человек.

Больше всего зараженных обнаружили в Черновицкой области и Киеве. Подробнее можно узнать на карте заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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