Коронавирус в Николаевской области набирает обороты: где находят зараженных

В Николаевской области коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 103 человека. Три десятка больных оказались медиками, сообщили в областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"По состоянию на 10:00 23 апреля в Николаевской области зарегистрировано 103 подтвержденных случая COVID-19. Из них медицинских работников – 30", – говорится в сообщении.

Итак, инфицированные в регионе были обнаружены:

Николаев – 10 человек

Южноукраинск – 1 человек

Первомайск – 5 человек

Арбузинский район – 5 человек

Вознесенск – 34 человека

Вознесенский район – 46 человек

Казанковский район – 1 человек

Врадиевский район – 1 человек.

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От коронавируса в области скончался один человек. Вылечить от опасной болезни пока никого не удалось. Всего с начала эпидемии в области на инфекцию проверили 1318 человек. Из подтвержденных случаев 87 больных оказались "контактными", 9 были с подозрением, а 7 – болели пневмонией.

Напомним, в Украине продолжается расти число инфицированных COVID-19. На данный момент в стране вирус подтвердили у 7170 человек.

Больше всего зараженных обнаружили в Черновицкой области и Киеве. Подробнее можно узнать на карте заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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