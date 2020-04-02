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COVID-19 в Сумской области: люди заразились на работе

2 апреля, 15:22

Тина Наринецкая

В области проверяют еще 25 «контактных»

В Кролевецком районе Сумской области за последние сутки, 2 апреля, лабораторно подтвердили еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал мэр Кролевца Александр Бобровицкий, сообщает местное издание Sumy.Today.

По словам чиновника, все пять пациентов заразились от мужчины, у которого впервые в ОТГ подтвердили инфекцию. Четверо из них – коллеги мужчины, а пятой оказалась его жена.

Также Бобровицкий рассказал, что зараженный – житель села Грузское. Выяснилось, что 14 марта к нему в гости приезжала сестра из Арабских Эмиратов. После этого инфекцию обнаружили у его родителей. На данный момент уже установили 25 человек, которые контактировали с больными.

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Как сообщили в Центре общественного здоровья Украины, на данный момент в Сумской области коронавирусную инфекцию официально подтвердили у 26 человек. Два случая закончились летально. Вылечить от COVID-19 в регионе пока что никого не удалось.

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Также мы сообщали, что в Сумской области полиция разыскивает двух мошенниц, которые обокрали пожилого мужчину, напуганного распространением коронавируса.

Чего нельзя делать в Украине во время карантина – смотрите в сюжете "Сегодня":

Также добавим, что пандемия может продлиться два года, а заразятся и переболеют COVID-19 до 70% населения планеты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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