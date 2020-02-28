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Цветы и объятья: эвакуированные в Новых Санжарах устроили яркую вечеринку (фото и видео)

28 февраля, 17:02

Руслан Ровик

Девушка встретила свое 20-летие с тортом, цветами и множеством пожеланий

В санатории Новых Санжар, где на обсервации находятся украинцы и иностранцы, эвакуированные из Китая, устроили вечеринку в честь дня рождения одной из "пленниц" – Виктории Рудько, которой исполнилось 20 лет.

Как рассказал в своем Facebook корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов, врачи разрешили всем желающим на пять минут собраться, чтобы поздравить девушку.

"Виктория Рудько празднует свое 20-летие. Она участница эвакуированного танцевального коллектива. Работала в Ухане в детском парке развлечений. Подружки организовали для нее небольшой праздник с тортом. С цветами помогла министр здравоохранения Зоряна Скалецкая", – написал он.

Журналист добавил, что вечеринка была недолгой – после слов поздравления, объятий и традиционного задувания свечей – все разошлись по своим комнатам.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в санаторий Новых Санжар поступили необычные средства защиты – эвакуированные получили презервативы от Полтавского центра ВИЧ-СПИДа.

Также мы писали о видео, которое сняла в одном из супермаркетов Китая украинка, живущая там уже шесть лет. Она показала, как посетителей на входе встречает охранник с термометром, при этом в магазине – множество покупателей.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Источник: Сегодня

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