День в музее пива и самогона: алкоголь из чайника, "печатные" бутылки и бокал от Гитлера

Полтаву сейчас можно по праву назвать одной из столиц пивоварения в стране. А все потому, что местный предприниматель Василий Кожан вот уже больше десяти лет не только варит пиво для собственного ресторана, но и собирает по всей Украине и за ее пределами все, что связано с историей пива и самогоноварения. Сначала экспонаты покупал в качестве декора для своего ресторана-пивоварни — центра отдыха в Полтаве. Но со временем их стало так много, что пришлось складывать в собственном гараже, а когда вещи перестали помещаться и там, построил единственный в стране музей пива и самогона. Открылся он в апреле этого года в небольшом селе Абазовке под Полтавой.

"От идеи создания музея до ее реализации прошло около 7 лет. Экспонаты собирал везде: ездил на слеты антикваров и блошиные рынки, на уже закрытые пивзаводы, на которых покупал оборудование. Также посещал страны, которые славятся своим пивоварением, и находил экспонаты там. Сейчас люди знают про мое увлечение и часто сами дарят мне вещи для коллекции", — рассказывает историю создания своего детища предприниматель.

А на вопрос, почему музей и пива, и самогона, отвечает так: "Процессы создания этих напитков очень похожи технологично", и уточняет, что не занимается пропагандой самогоноварения — мол, это просто часть истории, о которой нельзя забывать.

Музей совсем небольшой — всего две комнаты. Зато экспонатов тут около 1000, и они занимают все свободное пространство: буквально от пола и до потолка. Первая комната посвящена пиву, вторая — самогону.























Красавцы. Хрустальная мечта пивомана В дорогу. Идеальный дипломат командировочного Для связи: "Две бутылки с собой" Арки у столиков. В них — кирпичи со всей Украины и Европы Краны. Без них напиток не добыть Аппарат. Такой самодел помнят многие Коллекция кружек. На любой вкус и сорт пива Хранители. Бочки с помпами — настоящая редкость Владелец. Начал собирать коллекцию 10 лет назад Казан. В нем казаки варили кулеш и пиво Стеклянные раритеты. На вес золота Советское ретро. Тара и сумка для пива

Начало: кирпичи от пивоварен

Свою коллекцию Василий Кожан начал собирать в буквальном смысле по кирпичику. Когда только собирался строить ресторан, решил, что хорошо было бы, чтобы в его стенах тоже была частичка пивоваренного искусства. Так родилась идея найти кирпичи, из которых были построены старинные пивоварни.

"Самые первые я лично купил, загрузил на собственный автомобиль и привез из Львова, — вспоминает предприниматель. — Потом уже что-то мне дарили друзья, что-то покупал сам, что-то даже менял. Теперь тут есть кирпичи со всех уголков Украины и даже Европы. Особенно горжусь экземплярами, из которых был построен пивоваренный завод Кочубея, что работал у нас тут, на Полтавщине, в Диканьке".

В дизайне полтавского ресторана-пиццерии-пивоварни четко прослеживается баварский стиль: натуральные материалы, темное дерево. Изюминка интерьера — арки возле столиков посетителей, в которых можно увидеть открытые кирпичные стены, где на кирпичах стоят клейма с указанием места и времени их производства. Сколько стоит такой раритет, Василий Кожан умалчивает. А на интернет-барахолках можно найти подобные кирпичи по очень разным ценам: от 15—20 гривен до 100 долларов за штучку. Цена зависит от возраста, размера и состояния экспоната.

Также в залах разместились небольшие элементы коллекции, которые не попали в основной музей, — краны к бочкам, бутылки, бокалы. Барную стойку украшает старинная касса с огромными латунными рычагами и набором цифр.

Василий признается: чем больше всем этим занимается, тем интереснее становится и тем больше его это затягивает. Но появляются и свои сложности — ведь чем больше вещей в коллекции, тем сложнее найти что-то действительно уникальное.

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Натуральная старина: никакой реставрации

Василий признается: за деньги, потраченные на хобби, можно было бы купить не одну квартиру в столице. Но уверен, что сохранить такую коллекцию для потомков дорогого стоит. Экспонаты принципиально не реставрируют и не чистят — чтобы посетители чувствовали старину. Главная гордость — старинная книга технолога-пивовара конца XIX века, в которой во всех подробностях рассказывается, как и в чем варить пиво и другие хмельные напитки. Это не только экспонат, но и учебное пособие — с рецептами и рекомендациями.

"Я ее очень долго искал, это огромная редкость! Обязательно будем использовать рецепты и технологии, описанные в этой книге. Мне нравится экспериментировать, воссоздавать старинные, уже забытые напитки", — объясняет пивовар.

Интересует Василия Кожана и казацкий быт: что ели казаки, из чего пили, как готовили. Например, в музее можно увидеть огромный казан, в котором на Сечи варили кулеш и пиво, медную пивную кружку и огромную глиняную трубку. Она весит около килограмма: ее даже пустую тяжело в руках удержать.

Один из забавных экспонатов — мышеловка, которую устанавливали на складах солода, чтобы защититься от грызунов. Из закрытого ровенского пивзавода привезли некоторые лабораторные инструменты и даже журнал проверок качества продукции. Сюда часто приезжают иностранцы, дарят подарки. Например, презентовали пивную кружку с немецкой свастикой — из паба, в котором в свое время бывал Гитлер, для немецкого руководства и были сделаны вот такие личные пивные бокалы.

Есть у коллекционера и свои табу — он категорически не приемлет никакого оружия:

"Мне часто предлагают купить сабли, ножи, пистолеты, но я всегда отказываюсь. То, что забрало у людей жизнь, мне не нужно даже даром".

Гордость и учебное пособие. Книга пивовара конца XIX века

Эволюция бочки: от дуба до алюминия

В "пивном" отделе музея выделяются разные пузатые бочки, в которых хранили пиво. Тяжелые и большие, дубовые, рассохшиеся, с еще сохранившимися клеймами царских поставщиков... Некоторые — огромные, с места не сдвинешь, другие маленькие — походный вариант, можно взять под мышку и пойти к соседям. Можно увидеть здесь и "прабабок" современных кегов из легкого алюминия. В 60-е годы прошлого века пользовались только ими. Тут же паровой прибор для дезинфекции изнутри. А во дворе, около входа в музей, — раритетная автобочка с говорящей надписью "Пиво". Именно к такой выстраивалась огромная очередь советских людей с трехлитровыми банками в авоськах или с алюминиевыми бидончиками, которые тут также представлены. Но если наше старшее поколение хорошо понимает, что это, то иностранцам и 20-летним приходится буквально на пальцах объяснять, как именно советский человек мог купить себе пиво. Но самая большая гордость коллекции Василия — вещь, о необходимости которой не задумываешься поначалу: помпы, с помощью которых пиво перекачивали из разных емкостей или набирали в стаканы гостям. В их поисках пришлось исколесить всю страну.

Ценная тара: бутылки по 100 долларов

Сварить пиво — половина дела: его нужно еще и разлить, и красиво упаковать. Коллекционеры буквально охотятся за старинным стеклом, ведь этого хрупкого товара до нашего времени дожило очень мало. Абазовской коллекции пивных и водочных бутылок и бокалов позавидует, наверное, любой музей алкоголя в мире. Самый ценный экспонат — бутылка, на которой есть клеймо "Золотая медаль" от местной диканьской пивоварни Кочубея. Раньше этикетки не клеили, клеймо выдувалось непосредственно на стекле. Также тут большая коллекция самых разных пивных бокалов. Самые узнаваемые — с надписью "Полтава": советские командировочные привозили их в качестве сувениров. Коллекционировать старинное стекло — дорогое удовольствие: за раритетную пивную тару могут попросить от ста долларов и больше. Были случаи, когда во время продажи другой коллекционер буквально пытался выхватить раритет из рук.

Для самогона: корыто и чайник

Первое, что бросилось в глаза в "самогонном" зале, — большое деревянное корыто — "ночвы". "А какое оно имеет отношение к самогону?" — спрашиваю. Оказывается, в нем не только стирали и купали детей, но в него же натирали свеклу на больших терках, чтобы сделать закваску — "бурячанку" — для самогона.

Конечно же, большая часть экспозиции отведена самогонным аппаратам. Их тут больше тридцати пяти — от "интеллигентных", из кастрюлек и чайников, до практически промышленных гигантов с огромными бочками, в которых можно было нагнать "оковитой" на большую сельскую свадьбу.

Есть тут и микроаппаратики из двух граненых стаканов, с помощью которых заключенные в тюрьмах также занимались самогонным промыслом. Также можно посмотреть на графины, из которых было принято пить во время празднования, и военные фляги из разных стран, в которых носили совсем не воду. Не забыли тут и про антиалкогольную кампанию: она представлена самыми разными пропагандистскими плакатами.

Историческое место

Село для музея было выбрано не случайно. Раньше в Абазовке жил очень влиятельный и богатый человек — Михаил Васильевич Абаза. У него были свои пивоварня и винокурня, где гнали самогон. Это место было настолько популярным, что к нему приезжали в гости со всей Империи. Какое-то время тут гостил даже сам Тарас Шевченко. По легенде, у помещика был огромный дом на 157 комнат и парк, где посредине пруда была беседка. Его красавица-жена выращивала в саду алые и черные розы. Естественно, после революции все хозяйство было разрушено. Василий Кожан говорит, что, когда узнал эту историю, ему захотелось все восстановить и построить свой музей именно здесь. Экскурсия стоит 25 гривен, за дегустацию нужно заплатить еще 150 грн.