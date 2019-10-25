Десятки мягких игрушек на проезжей части: в Виннице копы провели необычную акцию

Каждая игрушка – это один сбитый на улицах города ребенок

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Полсотни мягких игрушек прямо посреди перекрестка разложили полицейские на одном из самых опасных участков Винницы. Акцию копы устроили не для развлечения. Каждый мишка, зайчик или слоненок символизирует одного сбитого на дороге ребенка. Копы призвали водителей быть бдительными, осторожными и не нарушать правил.

"Несколько водителей меня спросили, что вы здесь делаете? Улыбаясь, понимая, что патрульная полиция расставляет какие-то игрушки. Но, когда я объясняла, что это 41 ребенок, попавший в аварию, их лица сразу менялись", – рассказала "Сегодня" исполняющая обязанности пресс-секретаря Винницкой патрульной полиции Елена Вотюкова.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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