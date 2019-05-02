Девять человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса в Виннице

Столкновение произошло, когда трамвай заканчивал проезжать перекресток

Фото: полиция.

В Виннице в четверг, 2 мая, около 14:00 на перекрестке по улице Замостянской и проспекта Коцюбинского трамвай столкнулся с троллейбусом, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. По состоянию на 16:30 за медицинской помощью обратились 9 человек, трое из них госпитализированы.

По предварительной информации, столкновение произошло во время того, как трамвай заканчивал проезжать перекресток. На месте происшествия следственно-оперативной группой полиции проведены первоочередные следственные действия. Все обстоятельства аварии будут выяснены в ходе следствия.

Фото: полиция

Винницким отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, в Киеве произошло ДТП с троллейбусом и Porsche. Водитель троллейбуса выехал на тротуар, где разрушил ограждение.

Как сообщалось, за шесть выходных дней – с 26 апреля по 1 мая – в Украине зарегистрировано 3,6 тысячи ДТП, на автодорогах погибли 55 человек. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

Также мы писали, что во Львовской области в результате аварии пять человек попали в больницу, среди них – двое маленьких детей.

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