Дружили с детства: в Нацгвардии рассказали о бойцах, погибших под Новоселицей

В батальоне имени Кульчицкого рассказали о своих бойцах, убитых в Житомирской области

Среди семерых погибших во время кровавой бойни в селе Новоселица Житомирской области оказались двое друзей-бойцов добровольческого батальона имени Кульчицкого, который сейчас входит в состав Национальной гвардии Украины.

Как рассказали на Facebook-странице батальона, двое погибших, Владислав Мамаченко и Андрей Москалец (позывные "Мамик" и "Малек"), дружили с самого детства.

"Друзья с детства. Из одной школы. Соседи. Влад работал в банке. Андрей занимался реконструкцией музейных экспозиций. Обычная мирная жизнь. Семья и дети. Когда началась война на Востоке Украины, они вместе пришли в батальон, в медицинскую службу", - рассказали в батальоне.

Бойцы вместе прошли не одну ротацию в зоне боевых действий.

"Веселые и энергичные. Хозяйственные. Всегда что-то строили, ремонтировали, налаживали быт, где бы ни были. Были компанейскими. И были "не разлей вода", - вспомнили их побратимы.

Как известно, гвардейцы находились в отпуске после очередной длительной ротации на передовой.

Между тем, под этими сообщениями, кроме слов соболезнования, появились также и размышления о подробностях этой трагедии и дополнительные детали о биографии погибших.

Ранее сообщалось, что арендатору водоема сообщили о подозрении в совершении массового убийства.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Кровавая рыбалка в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото)".

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