ДТП на трассе Киев – Одесса возле Жашкова: число пострадавших возросло до 11

В аварии пострадали 10 пассажиров маршрутки, которая выполняла рейс Киев - Умань, и водитель

Фото: ГУ ГСЧС в Черскасской области

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области уточнило число пострадавших в результате ДТП близ Жашкова на 152 км трассы Киев – Одесса, где утром 28 сентября столкнулись маршрутный автобус Mercedes-Benz и фура DAF. По данным спасателей, пострадали 11 человек.

По данным патрульной полиции региона, по предварительной информации, водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении по рейсу Киев – Умань.

Как уточнили спасатели, в результате ДТП травмированы 10 пассажиров маршрутки и водитель.

Сейчас всех пострадавших доставили в Жашковскую центральную районную и Уманскую городскую больницы.

Движение транспорта на данном участке автодороги М-05 (153 км) затруднено. При этом, согласно данным Google Maps, недалеко от места аварии произошло еще одно ДТП.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м километре трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Далее виновника ДТП протащило вперед, и он въехал еще в одну машину на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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