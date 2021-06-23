ДТП с пострадавшими в Житомире. От сильного удара легковушка перевернулась (фото)

Двое пассажирок легкового авто получили телесные повреждения, их госпитализировали для оказания медицинской помощи

В Житомире столкнулись две легковушки. Удар был такой силы, что один из автомобилей перевернулся. В результате пострадали два пассажира этого авто.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла на перекрестке улиц Киевской и Князей Острожских.

58-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2107", двигаясь по улице, столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson под управлением 38-летнего жителя Житомира. В результате столкновения "ВАЗ" перевернулся.

"ВАЗ" после столкновения с Hyundai сильно покорежило. Фото: ГУНП

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В результате ДТП травмы получили две пассажирки "ВАЗа", возрастом 30 и 35 лет. Их доставили в больницу для обследования и оказания помощи.

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Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия.

Второй участник ДТП – автомобиль Hyundai Tucson – пострадал меньше. Фото: ГУНП

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Ранее мы сообщали, что в Виннице столкнулись маршрутка и легковушка – один погибший, двое в реанимации.

Также напомним, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Ford и "ВАЗ" столкнулись возле ТЦ "Ультрамарин" – из последнего на проезжую часть выпал пассажир. Смотрите видео с места происшествия: