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Смертельное ДТП в Одесской области: автомобиль съехал в кювет

Сегодня, 19:45

Один из пострадавших скончался в больнице

Фото: Нацполиция

В Одесской области произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе Нацполиции области. Сообщают, что в результате удара один из пострадавших скончался в больнице.

"Происшествие произошло возле села Ивашкив Кодимского района. В результате аварии водитель и пассажиры автомобиля ЗАЗ "Форза" получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в местную больницу, где впоследствии один из пострадавших скончался", – говорится в сообщении ведомства.

Предварительно установили, что 47-летний водитель, не справившись с управлением, слетел с дороги в кювет и столкнулся с грунтовой насыпью.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Правоохранители выясняют детали происшествия

Напомним, ранее страшное ДТП произошло в Одессе: водитель Оpel проехал перекресток на красный, столкнулся с другим авто и вылетел на тротуар, где в тот момент находился патруль в составе троих нацгвардейцев.


Также мы писали о том, как в столице внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.


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Тег ДТП, столкновение, кювет, пострадавшие

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