Две женщины из Чернигова организовали бизнес по производству наркотиков: видео

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Прибыльный бизнес на наркотиках организовала жительница Чернигова. Вместе со своей знакомой 55-летняя женщина изготовляла и продавала опий и метадон. Для сбыта наняла нескольких дилеров. И завела консультантов из числа бывших правоохранителей, которые советовали, как не погореть. Но не получилось. После года слежения полиция женщин задержала. Организатор, говорят, зарабатывала до 200 тысяч гривен ежемесячно.

Олеся Орлова, пресс-секретарь Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины:

"Было обнаружено и изъято оборудование для изготовления наркотических веществ, посуда. Маковая солома общим весом почти 40 килограммов и триста блистеров димедрола. За преступный бизнес задержанным грозит от 9 до 12 лет с конфискацией имущества"

В Киеве почти ежедневно ловят торговцев наркотиками. Так, новости "Сегодня" сообщали о том, что полиция провела задержание парня с 17 кг наркотиков в Киеве. Он является владельцем шести интернет-магазинов по продаже наркотиков. Пакеты с психотропами он отправлял под видом торгового бренда, куда вкладывал рекламные карточки, магнитики с логотипами магазина.

Но не только полиция борется с наркоторговлей в Украине. Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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