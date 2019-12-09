Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,72
26,32

Двое заключенных сбежали из колонии в Житомирской области

9 декабря, 19:34

Осужденные сбежали из Райковской исправительной колонии

/ Фото: Flickr

В Житомирской области полиция разыскивает двух заключенных, сбежавших из Райковской исправительной колонии, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Правоохранители устанавливают местонахождение осужденных, которые в ночь с 8 на 9 декабря оставили место отбывания наказания в Райковской исправительной колонии", -сказано в сообщении.

Отмечается, что место отбывания наказания самовольно оставил Николай Моисеенко 1980 г.р., уроженец с.Маркуши Бердичевского района, проживающий в с.Великая Фосня Овручского района.

Реклама

Также среди разыскиваемых Геннадий Мазуренко 1985 г.р., уроженец с.Заболоть Радомышльского района.

В полиции попросили граждан, владеющих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых, сообщить правоохранителям.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области разыскивают россиянина, который сбежал из-под стражи во время доставки его в изолятор временного содержания.

Также в США двое арестантов сбежали из тюрьмы через дыру в потолке. Заключенные вычислили в туалете зону, которую не "видели" камеры наблюдения, проломали дыру и выбрались в служебное помещение, куда вели трубы сантехники.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

побег полиция колония заключенные розыск житомирская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Херсоне парня насильно увезли в военкомат прямо с работы: появилось видео
В Херсоне парня насильно увезли в военкомат прямо с работы: появилось видеоДругие регионы
Лаял на автомобиль: в Черниговской области посреди улицы застрелили собаку
Лаял на автомобиль: в Черниговской области посреди улицы застрелили собакуДругие регионы
Украину засыплет снегом, но ненадолго: синоптик рассказала, когда снова потеплеет
Украину засыплет снегом, но ненадолго: синоптик рассказала, когда снова потеплеетУкраина
Снег и совсем чуть-чуть мороза: прогноз погоды в Украине на неделю
Снег и совсем чуть-чуть мороза: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Загадочная гибель школьника в Прилуках: результаты вскрытия
Загадочная гибель школьника в Прилуках: результаты вскрытияДругие регионы
Рынок топлива: как изменились цены и где выгоднее заправляться
Рынок топлива: как изменились цены и где выгоднее заправлятьсяАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...