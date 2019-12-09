Двое заключенных сбежали из колонии в Житомирской области

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В Житомирской области полиция разыскивает двух заключенных, сбежавших из Райковской исправительной колонии, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Правоохранители устанавливают местонахождение осужденных, которые в ночь с 8 на 9 декабря оставили место отбывания наказания в Райковской исправительной колонии", -сказано в сообщении.

Отмечается, что место отбывания наказания самовольно оставил Николай Моисеенко 1980 г.р., уроженец с.Маркуши Бердичевского района, проживающий в с.Великая Фосня Овручского района.

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Также среди разыскиваемых Геннадий Мазуренко 1985 г.р., уроженец с.Заболоть Радомышльского района.

В полиции попросили граждан, владеющих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых, сообщить правоохранителям.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области разыскивают россиянина, который сбежал из-под стражи во время доставки его в изолятор временного содержания.

Также в США двое арестантов сбежали из тюрьмы через дыру в потолке. Заключенные вычислили в туалете зону, которую не "видели" камеры наблюдения, проломали дыру и выбрались в служебное помещение, куда вели трубы сантехники.

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