Эксклюзив из Новых Санжар: коротать дни обсервации помогает физкультура

Коротать дни в обсервации в медчасти Нацгвардии "Новые Санжары" Полтавской области помогает физкультура. Об этом рассказал корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, вылетевшего в Ухань для эвакуации украинцев и иностранцев. Александр остается в "Новых Санжарах", чтобы пройти весь срок обсервации и показывать происходящее изнутри.

"Люди занимаются физкультурой. Играют в настольный теннис, шахматы" – говорит корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Правда, эвакуированные разбиваются по группам, ведь в коридорах больше трех человек врачи не разрешают собираться.

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"Сегодня я поиграл в шахматы с моим тезкой – восьмилетним Сашей из Мариуполя. Он достаточно сильный соперник", – говорит Александр Махов.

Как отмечает Александр Махов, очередной плановый обход врачей ни у кого не выявил признаков ОРВИ. В выходные обещают провести еще один забор анализов, чтобы к моменту, когда обсервация, закончится, были готовы результаты уже второй проверки. Если все будет хорошо, отпустить по домам эвакуированных из Уханя украинцев обещают в следующую среду.

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