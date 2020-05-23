"Это самозащита": стрелок из Новоселиц назвал причину стрельбы

Подозреваемый заявил, что не стал пускаться в бега, а сдался полиции

Подозреваемый в убийстве семи человек у пруда в селе Новоселица – Анатолий Захарченко заявил, что открыл стрельбу ради самозащиты.

Об этом он заявил на заседании Королевского районного суда Житомира, который выбирает подозреваемому меру пресечения.

Также он заявил, что считает смягчающим обстоятельством тот факт, что не стал никуда бежать, хоть и мог это сделать, но сдал полицейским оружие, из которого стрелял по своим гостям.

Кроме того, стало известно, что уже был фигурантом уголовного дела и привлекался к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.

Напомним, в ночь на 22 мая у пруда в селе Новоселица были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Расстрелу предшествовал конфликт. По словам жены подозреваемого, ссора произошла после распития спиртного.

В прокуратуре Житомирской области рассказали, что среди погибших были участники боев на Донбассе и волонтеры. По данным силовиков, все погибшие были киевлянами.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)".

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