ГБР расследует обстоятельства ликвидации "полтавского террориста"

Государственное бюро расследований оценит действия стражей порядка во время операции по обезвреживанию "полтавского террориста".
Как сообщается на Telegram-канале ГБР, было открыто досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений 32-летнему мужчине, от которых он скончался.
"1 августа около трех часов ночи в селе Опошня Зеньковского района правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем бежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, причинив огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший", - говорится в сообщении.
Следователи ГБР внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статьях о "превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" и "умышленном убийстве".
Ранее сообщалось, что силовики заявили, что "полтавского террориста" ликвидировали как особо опасного преступника.
Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники.
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