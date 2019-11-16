Гибель подростка в Прилуках: полиция проводит 17 экспертиз

Полиция уже провела шесть следственных экспериментов с очевидцами

/ Фото: Нацполиция

В Прилуках правоохранители провели 17 дополнительных осмотров места происшествия, где 29 октября нашли тело 14-летнего школьника Дениса Чаленко. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

"За эту неделю проведено 17 дополнительных осмотров места происшествия. По их результатам изъято много вещественных доказательств: начиная с одежды и заканчивая предметами, которые изымали как сами следователи, так и родственники, которые предоставляли эти предметы для экспертиз", – говорит Цуцкиридзе.

По его словам, полиция уже провела шесть следственных экспериментов с очевидцами происшествия. Скоро состоится следственный эксперимент с участием отца погибшего школьника.

Также Цуцкиридзе сообщил о привлечении к ответственности местных полицейских за допущенные нарушения на начальном этапе расследования гибели ребенка. Он заверил в готовности полицейских объективно и беспристрастно расследовать это дело.

"У вас будет право ознакомиться с материалами уголовного производства. Ваш контроль за расследованием должен быть, но давить ни активистам, ни родственникам, ни СМИ на следственно-оперативную группу я не дам. Я заинтересован в эффективном расследовании", – подчеркнул правоохранитель.

Напомним, парня нашли мертвым на железнодорожных путях 29 октября. Родители уверены — их сына жестоко убили и подложили на рельсы, чтобы скрыть преступление.

Исследование тела проходило в киевском морге после того, как к делу привлекли Главное управление полиции Киева.

Также мы сообщали о том, как в Прилуках провожали в последний путь трагически погибшего девятиклассника. Проститься с парнем пришел весь город.

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