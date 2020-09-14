Глава Николаевской области заболел COVID-19

Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник получил положительный результат исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом он сам сообщил 14 сентября на своей странице в Facebook.
"Считаю нужным поделиться с вами печальной новостью. Только что получил результат исследования на COVID-19. К сожалению, он оказался положительным", – написал Стадник.
Глава Николаевской ОГА рассказал, что решил обратиться к врачу, когда у него поднялась высокая температура и появилась боль в горле и другие типичные симптомы болезни.
Он призвал жителей области быть сознательными и обращаться к врачам при первых симптомах заболевания.
"Дорогие мои, снова обращаюсь с просьбой беречь себя и своих близких. Будьте сознательны, следуйте советам врачей и специалистов. При первых признаках недомогания обращайтесь к врачам", – отметил Стадник.
Напомним, 14 сентября случаи инфицирования COVID-19 выявили в двух судах Одессы. В частности опасную болезнь подтвердили у сотрудника Малиновского районного суда и в здании провели дезинфекцию. Также коронавирусную инфекцию подтвердили у сотрудника Окружного административного суда Одессы.
Мы также сообщали, что во Львове после длительного лечения от коронавируса умер главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский.
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