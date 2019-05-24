Главарь "Белого братства" снова задержан

На этот раз — в Днепре

Ян Яцышин. Фото: Журнал Житомира.

В Днепре сегодня полиция вновь задержала подозреваемого в организации заказного убийства и лидера преступной группировки "Белое братство" Яна Яцышина, который находился в розыске.

Об этом сообщил в Facebook шеф полицейских Житомирщины, которые первый раз брали Яцышина, Вячеслав Печененко.

Подозреваемого направили в Житомир, где завтра в Королёвском суде ему должны избрать меру пресечения.

Задержание Яцышина в Днепре

Напомним, 44-летний Ян Яцышин был задержан 28 июля 2018 года в Житомирской области, куда он прибыл на подмогу гражданину Руслан Лисанову, задержанному несколькими днями ранее. 22 июля 2018 г. возле села Олиевка неизвестные на дороге обстреляли автомобиль, пытаясь убить находившегося в нем гражданина Георгия Курашвили. В результате обстрела ранение получила 46-летняя киевлянка.

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Лисанов подозревается в исполнении роли киллера во время нападения на авто, организатором преступления, по версии следствия, был Ян Яцышин.

27 декабря прошлого года суд житомирский суд, однако, отпустил Ян Яцышина под залог в полмиллиона гривен. Интересно, что такую же сумму, по версии следствия, Яцышин обещал Лисанову за убийство Курашвили.

"Одно решение суда – и вся масштабная работа житомирской полиции по ликвидации днепровской бандитской группировки "белого братства" свелась на нет. Вчера лидера этой банды, 44-летнего никопольчанина, освободили из-под стражи прямо в зале Апелляционного суда под залог в полмиллиона гривен", - написал тогда начальник областной полиции Печененко.

После выхода под залог Яцышин от следствия скрылся, из-за чего был объявлен в розыск и задержан повторно.

Лидеру преступной группировки инкриминируют также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Также относительно Яцышина были открыты уголовные производства по статьям 307 и 309 УК Украины – незаконное изготовление, хранение, приобретение наркотических средств с целью и без цели сбыта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Главарь "Белого братства" снова задержан". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"