Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Главарь "Белого братства" снова задержан

24 мая, 17:22

На этот раз — в Днепре

Ян Яцышин. Фото: Журнал Житомира
Ян Яцышин. Фото: Журнал Житомира.

В Днепре сегодня полиция вновь задержала подозреваемого в организации заказного убийства и лидера преступной группировки "Белое братство" Яна Яцышина, который находился в розыске.

Об этом сообщил в Facebook шеф полицейских Житомирщины, которые первый раз брали Яцышина, Вячеслав Печененко.

Подозреваемого направили в Житомир, где завтра в Королёвском суде ему должны избрать меру пресечения.

Задержание Яцышина в Днепре
Задержание Яцышина в Днепре

Напомним, 44-летний Ян Яцышин был задержан 28 июля 2018 года в Житомирской области, куда он прибыл на подмогу гражданину Руслан Лисанову, задержанному несколькими днями ранее. 22 июля 2018 г. возле села Олиевка неизвестные на дороге обстреляли автомобиль, пытаясь убить находившегося в нем гражданина Георгия Курашвили. В результате обстрела ранение получила 46-летняя киевлянка.

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Лисанов подозревается в исполнении роли киллера во время нападения на авто, организатором преступления, по версии следствия, был Ян Яцышин.

27 декабря прошлого года суд житомирский суд, однако, отпустил Ян Яцышина под залог в полмиллиона гривен. Интересно, что такую же сумму, по версии следствия, Яцышин обещал Лисанову за убийство Курашвили.

"Одно решение суда – и вся масштабная работа житомирской полиции по ликвидации днепровской бандитской группировки "белого братства" свелась на нет. Вчера лидера этой банды, 44-летнего никопольчанина, освободили из-под стражи прямо в зале Апелляционного суда под залог в полмиллиона гривен", - написал тогда начальник областной полиции Печененко.

После выхода под залог Яцышин от следствия скрылся, из-за чего был объявлен в розыск и задержан повторно.

Лидеру преступной группировки инкриминируют также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Также относительно Яцышина были открыты уголовные производства по статьям 307 и 309 УК Украины – незаконное изготовление, хранение, приобретение наркотических средств с целью и без цели сбыта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Житомир, Днепр, банда, белое братство, киллер

Вы сейчас просматриваете новость " Главарь "Белого братства" снова задержан". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре майор полиции попался на вымогательстве 20 тысяч долларов взятки

Сегодня, 11:43

Начальник отдела по борьбе с наркотиками обещал освободить от ответственности подозреваемого в наркоторговле

Во Львовской области задержали опасную банду рэкетиров

Вчера, 19:58

Бандиты промышляли "выбиванием" несуществующих долгов с предпринимателей

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Скандал на Евровидении: Лазарев опозорился во время выступления

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Меган Маркл обвинили во лжи о своих родах

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Как воспитать сына мужчиной? 12 правил

Стиль и модные образы Елены Зеленской

Назван самый полезный суп
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь