Горячие вакансии: почему молодежь не хочет работать в коммунальных клиниках

В Кременчугской детской клинике не хватает - ни врачей, ни медсестер

Кременчугским больницам катастрофически не хватает медперсонала. Нужны двести специалистов.

"На данный момент времени по штатному расписанию должно быть 116 врачей, а в наличии 66", – делится Константин Добрик, главный врач Кременчугской детской больницы.

В Кременчугской детской клинике не хватает – ни врачей, ни медсестер.

"У нас сейчас есть отделение, где осталась по штату одна медсестра. Она не может перекрывать четыре с половиной ставки круглосуточного дежурства", – говорит Людмила Цвелих, главная медсестра Кременчугской детской больницы.

Но другого выбора нет, поэтому – приходится.

"Работаем без отгулов, больше рабочего времени", – признается Нила Солятова, медсестра.

Такая нагрузка отпугивает потенциальных коллег – рассказывает она. Студентки из колледжа приходят на практику, но видят, что тяжело, и не возвращаются.

"К нам не пришла ни одна медсестра из выпускников колледжа, хотя он находится с нами рядом, через забор", – говорит главная медсестра.

Не идут еще и из-за низкой зарплаты.

"Стыдно, конечно, сказать, что медсестра, которая придет из медицинского училища, должна получать около трех тысяч, когда рядом в "Оптовичке" (продуктовый магазин – Ред.) она получает семь-восемь тысяч", – сетует главврач.

Также не хотят здесь работать и молодые специалисты. Коммунальным больницам трудно удержать специалистов.

"Это действительно нужно иметь определенный фанатизм для того, чтобы работать в сфере медицины, потому что врач-интерн получает четыре тысячи", – говорит Добрик.

Кременчугские чиновники признают – медсестры бегут, и преимущественно за границу – там платят в разы больше. Опытных врачей переманивают частные клиники, а молодежь ищет работу в фармацевтике или сфере красоты. Чтобы хоть как-то поощрить медиков, начали предоставлять жилье.

"Специалисты, которые соглашаются отработать данные десять лет в коммунальных наших учреждениях здравоохранения, через этот срок имеют право бесплатно приватизировать данные помещения", – говорит Максим Середа, начальник отдела здравоохранения Кременчугского горсовета.

Ожидают поддержки и от государства. Новых программ и инициатив. Говорят, после того как увеличили зарплату семейных врачей, ни один из них в Кременчуге не бросил работу.

Читайте в материалесайта "Сегодня" "Как можно выжить на такие деньги?": медсестра рассказала о проблемах медреформы".

Отметим, недавно Наталья Томашевская, которая получила звание "Лучшая медсестра Киева", заявила, что получает зарплату 4158 грн, имея стаж 20 лет. Об этом она рассказала в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 22 ноября. Наталья работает в Киевской городской клинической больнице № 1, где лечит детей с органическим нарушением психики и центральной нервной системы. При этом Томашевская говорит, что получала множество предложений из-за границы, но хочет работать на родине.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, сколько на сферу здравоохранения планируется потратить из госбюджета в 2020 году. Приоритетом на 2020 год в правительстве называют не специализированную медпомощь, а экстренную.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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