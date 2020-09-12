Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Хасидов не пускали в кафе в Умани: полиция открыла уголовное производство

12 сентября, 08:21

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Владелец магазина уверяет, что повесил табличку, чтобы помешать распространению COVID-19

В Умани полицейские открыли уголовное производство против владельца кафе, у которого заметили табличку с надписью: "Хасиды не обслуживаются. COVID-19". Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Реклама

Об этом инциденте правоохранителям сообщил исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. По его словам, эта табличка демонстрировала предвзятое отношение к хасидам. Копы же выяснили, что надписи установил сам хозяин кафе. Свой поступок мужчина объяснил тем, что разместил табличку, чтобы помешать распространению коронавируса.

"По данному факту следователем Уманского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и добавили, что досудебное расследование продолжается.

В тренде
Хасидов не пускали в кафе в Умани: полиция открыла уголовное производство

Ранее мы сообщали, что в Умани из-за приезда хасидов готовятся к вспышке COVID-19.

Также напомним, в Умани брацлавские хасиды раскидали вокруг могилы Раби Нахмана "карантинные" ограждения.

Видео: Telegram-канал/PavlovskyNews
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

полиция хасиды уголовное дело умань производство Черкасская область табличка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прокурор Хмельницкой области умер от COVID
Прокурор Хмельницкой области умер от COVIDДругие регионы
В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНР
В Виннице нашли военное кладбище: похоронены тысячи воинов УНРДругие регионы
Глава Черниговской ОГА подал в отставку
Глава Черниговской ОГА подал в отставкуПолитика
В Житомирской области
В Житомирской области "блогеры" пытали людей и транслировали это в YoutubeДругие регионы
Сам себе выстрелил в голову: в Николаеве умер лидер областной организации
Сам себе выстрелил в голову: в Николаеве умер лидер областной организации "Свобода"Украина
В Умани хасиды устроили
В Умани хасиды устроили "погром" на могиле Раби Нахмана (видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять