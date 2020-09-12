Хасидов не пускали в кафе в Умани: полиция открыла уголовное производство

В Умани полицейские открыли уголовное производство против владельца кафе, у которого заметили табличку с надписью: "Хасиды не обслуживаются. COVID-19". Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Об этом инциденте правоохранителям сообщил исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. По его словам, эта табличка демонстрировала предвзятое отношение к хасидам. Копы же выяснили, что надписи установил сам хозяин кафе. Свой поступок мужчина объяснил тем, что разместил табличку, чтобы помешать распространению коронавируса.
"По данному факту следователем Уманского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и добавили, что досудебное расследование продолжается.
Ранее мы сообщали, что в Умани из-за приезда хасидов готовятся к вспышке COVID-19.
Также напомним, в Умани брацлавские хасиды раскидали вокруг могилы Раби Нахмана "карантинные" ограждения.
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