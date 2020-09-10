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В Умани из-за приезда хасидов готовятся к вспышке COVID-19

10 сентября, 16:40

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Местные медики готовы к любому сценарию

В Умани, в которой в этом году ждут около трех тысяч паломников-хасидов, из-за празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана готовятся к возможным вспышкам коронавируса. Об этом с места событий сообщают журналисты "Сегодня".

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Так как на прошлой неделе уже у шестерых хасидов подтвердили COVID-19, неподалеку могилы Раби Нахмана уже собираются выделить гостиницу под госпиталь. Пока в Украину через границу не пускают израильских врачей и специальное оборудование, но в городе уже есть специальные скорые помощи, оборудованные под больных COVID-19. Местные медики готовы к любому сценарию развития событий.

Между тем, правительство Израиля просит Украину строго относиться к паломникам и их соблюдению мер безопасности, поскольку паломникам следует еще возвращаться домой, и там тоже боятся вспышек инфекции.

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Сами хасиды говорят, что празднование Рош ха-Шана в Умани не отличается от других больших праздников или скоплений людей в Одессе, и они максимально соблюдают меры безопасности.

Напомним, ранее в городе приняли решение установить карантинные "блокпосты" к приезду паломников, чтобы не допустить распространения инфекции. Также в Умани полицию перевели на усиленный режим службы.

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хасиды умань инфекция вспышка коронавирус Черкасская область
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