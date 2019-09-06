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Иудейский Новый год в Умань приедут отпраздновать десятки тысяч хасидов

6 сентября, 16:35

Охранять порядок во время празднований будут более 500 полицейских

На празднование иудейского Нового года – Рош Гашана в украинскую Умань приедут десятки тысяч хасидов. В этом году город готовится принять более 30 тысяч паломников с разных стран мира.

За порядком во время празднования будут следить свыше 500 полицейских, а также делегация из представителей израильской полиции.

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Отмечать праздник будут на протяжении трех дней. А следить за порядком станет сводный отряд полицейских со всей Украины.

Напомним, в этом годув Умань Черкасской области прибыли десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана – еврейского Нового годаОн празднуется в течение двух дней, которые выпадают на новолуние в месяц тишрей по еврейскому календарю. 

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Виталий Касько. Фото: facebook.com/v.kasko

Отметим, что в прошлом году, после празднований В Умани евреи-хасиды подожгли крест, установленный на берегу реки Каменка, и подрались с местными жителями.

Как выяснилось, крест раздражал хасидов, собравшихся на берегу реки для проведения новогоднего очистительного обряда "Ташлих", и поэтому они решили его сжечь. Это возмутило местных жителей, и произошла драка. В результате конфликта никто не пострадал, а представители полиции Израиля и Украины взялись за расследование.

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Источник: Сегодня

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