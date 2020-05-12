"Хозяин центра" в Кременчуге: мужчина с ружьем угрожал прохожим (фото, видео)

Соседи признались, что боятся выходить из подъезда, пока рядом остается мужчина с оружием

В Полтавской области, на одной из улиц в центре Кременчуга вспыхнул конфликт – мужчина угрожал ружьем прохожим и требовал предъявить документы.

Как сообщили в городском Instagram-канале h.kremenchug, человек с оружием грозился расправиться с незнакомыми людьми.

"На Гоголя, 21 какой-то трэш. Мужик с ружьем целится в людей и угрожает расправой. Считает, что он хозяин центра города и никто в округе не может ходить. Приехала полиция и разводит руками", – рассказали очевидцы происшествия.

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В свою очередь, жители ближайших домов рассказали, что вооруженный мужчина – хозяин частного дома, расположенного рядом с многоэтажкой.

"За улицей Софиевской во дворе дома 26, стоит частный дом с неадекватным мужчиной. Вчера он требовал документы у жителей многоэтажки со смежным забором, а сегодня размахивал ружьем у себя во дворе", - сообщает "Кременчугская газета".

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Также сообщается, что, по словам самого мужчины, он "девять лет живет возле стройки, а застройщик утверждает, что хозяин частного дома просит за свою землю огромных денег и не хочет выселяться".

"Полиция сообщила, что отправила наряд, чтобы изъять оружие у соседа. Мы боимся выходить с детьми из подъезда", - признался житель соседнего дома.

Между тем, в патрульной полиции города подтвердили, что их сотрудники выехали по вызову об этом инциденте – конфликт был урегулирован, а материал зарегистрирован для дальнейшей проверки.

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"Опрошены свидетели и очевидцы, получено заявление от граждан. Материалы зарегистрированы для дальнейшей проверки. Дается юридическая оценка действиям", - заверили копы.

Напомним, ранее в Одесской области грабители ворвались в частный дом, связали хозяйку и, угрожая ей расправой и обещая сжечь здание, отобрали все сбережения.

Кроме этого, в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи и вынесли 150 тысяч гривен.

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