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Имел тюремное прошлое и часто был агрессивен: Геращенко рассказал о личности стрелка из Новоселицы

29 мая, 22:04

Елена Вус Елена Вус

Захаренко грозит пожизненный срок

Стрелок, устроивший массовое убийство в Житомирской области, был непростым человеком.

Об этом в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина"заявил Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины.

По данным следствия, Анатолий Захаренко 1962 г.р., родился в Российской Федерации, и там же во времена СССР получил срок около 7 лет за совершение тяжкого преступления. Также известно, что этот человек неоднократно вел себя арессивно под воздействием алкоголя.

"Следствие считает сомнительной версию о том, что Захаренко угрожали все восемь, приехавших к нему гостей. Трое погибших были застрелены спящими, что полностью дезавуирует показания Захаренко. Дезавуирует это и показания единственного выжившего свидетеля", – отметил он.

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Геращенко отметил, что судя по показаниям свидетеля и данным предварительного следствия, то уже после смерти приехавших к нему гостей, подозреваемый вложил им в руки охотничьи оружия, с которыми они приехали, для того, чтобы показать, что ему якобы была угроза.

"Мы наверное никогда не узнаем, с чего начался этот конфликт... Мы считаем, что до сих пор в мире никто не знает, что творится в головах у некоторых людей, у преступников. В данном случае, очевидно, что Анатолий Захаренко совершил преступление под действием алкоголя. Очевидно, что ему придется за это отвечать".

По словам замминистра, за подобное преступление (убийство 2 и более человек – Ред.) УК Украины предусмотрена возможность пожизненного заключения. Также по Захаренко будет проводится судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, в ночь на 22 мая у пруда в селе Новоселица были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Расстрелу предшествовал конфликт. По словам жены подозреваемого, ссора произошла после распития спиртного.

Ранее мы сообщали, что подозреваемый уже нападал на людей.

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видео стрельба житомирская область массовое убийство Антон Геращенко Новоселица

Источник: Сегодня

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