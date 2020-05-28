Массовое убийство в Житомирской области: подозреваемый уже нападал на людей

По словам адвоката одного из убитых, трагедии можно было бы избежать

Подозреваемому в массовом убийстве у пруда в Новоселицах Житомирской области незадолго до трагедии удалось избежать наказания за нападение на односельчанина. Об этом на своей странице в Facebook рассказал адвокат одного из убитых Маси Найем.

По словам правозащитника, этот инцидент произошел еще в марте этого года, и мужчина тогда тоже был с оружием.

"Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "предмет, похожий на биту, 47 см"", - написал Найем.

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Адвокат отметил, что человека, на которого напал стрелок, зовут Николай. Кроме того, после опроса соседей выяснилось, что у подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции.

"Могу предположить, что именно поэтому Николай решил не настаивать на уголовном деле. Мне кажется, что трагедии можно было-бы избежать. Считаю, что Государственное бюро расследований этому событию должно дать надлежащую оценку", – добавил Найем.

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Напомним, в ночь на 22 мая у пруда в селе Новоселица были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Расстрелу предшествовал конфликт. По словам жены подозреваемого, ссора произошла после распития спиртного.

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