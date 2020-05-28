Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27
29,72
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Массовое убийство в Житомирской области: подозреваемый уже нападал на людей

28 мая, 09:58

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

По словам адвоката одного из убитых, трагедии можно было бы избежать

Подозреваемому в массовом убийстве у пруда в Новоселицах Житомирской области незадолго до трагедии удалось избежать наказания за нападение на односельчанина. Об этом на своей странице в Facebook рассказал адвокат одного из убитых Маси Найем.

По словам правозащитника, этот инцидент произошел еще в марте этого года, и мужчина тогда тоже был с оружием.

"Это было ружье. Но он смог избежать уголовной ответственности. Полиция ружье приняла за "предмет, похожий на биту, 47 см"", - написал Найем.

Реклама

Адвокат отметил, что человека, на которого напал стрелок, зовут Николай. Кроме того, после опроса соседей выяснилось, что у подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции.

"Могу предположить, что именно поэтому Николай решил не настаивать на уголовном деле. Мне кажется, что трагедии можно было-бы избежать. Считаю, что Государственное бюро расследований этому событию должно дать надлежащую оценку", – добавил Найем.

В тренде
Эксперт назвал оригинальную версию обострения на Донбассе

Напомним, в ночь на 22 мая у пруда в селе Новоселица были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Расстрелу предшествовал конфликт. По словам жены подозреваемого, ссора произошла после распития спиртного.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня":"Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

заявление убийство Житомир адвокат расстрел подозреваемый житомирская область Новоселица Попельня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 28 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 28 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
Бойня в Новоселице: погибшими оказались ветераны АТО и волонтеры
Бойня в Новоселице: погибшими оказались ветераны АТО и волонтерыДругие регионы
Полицейские в Черкасской области устроили
Полицейские в Черкасской области устроили "пыточную" на кладбищеДругие регионы
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)Украина
Массовое убийство в Житомирской области: жена стрелка назвала причину конфликта
Массовое убийство в Житомирской области: жена стрелка назвала причину конфликтаДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...