Инфицированная COVID-19 жительница Сум выдавала справки в налоговой – СМИ

Женщина, по словам журналиста, после возвращения из-за границы продолжала ходить на работу

Женщина, у которой впервые в Сумах подтвердили заражение коронавирусом, работает в налоговой инспекции. После возвращения из Чехии она еще две недели выдавала справки клиентам. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщил местный журналист Максим Эдель.

"Из собственных источников мне известно, что больная коронавирусом 49-летняя сумчанка, которая 10 марта вернулась из Праги, работает в налоговой инспекции города на выдаче справок. После возвращения из Чехии она не пошла на самоизоляцию, а продолжила ходить на работу и выдавать справки гражданам. Так, советую всем, кто в этот период посещал городскую налоговую, обратиться к врачу", – написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, что изданию Sumy.Today исполняющий обязанности директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский рассказал, что женщина назвала только одно контактное лицо – своего мужа.

Реклама

Напомним, что в Украине лабораторно подтвердили 156 случаев COVID-19. Из них пять летальных, а еще один пациент выздоровел и его уже выписали из больницы.

Также отметим, что 25 мартав Украине продлили карантин и ввели режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля 2020 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама