Вернулась из Чехии: в Сумах подтвердили первый случай COVID-19

Сейчас зараженная находится в больнице под наблюдением медиков

В Сумах обнаружили первый в городе случай заражения коронавирусной инфекцией. Вирус подтвердили у 49-летней женщины. Об этом рассказал заместитель мэра Сум Максим Галицкий, сообщает "Укринформ".

"Болезнь поразила 49-летнюю женщину, которая ездила в Чехию. В Украину она вернулась 10 марта. 19 марта обратилась к семейному врачу. 23 марта ее госпитализировали в областную инфекционную больницу, а 25 марта Сумской лабораторный центр подтвердил у женщины коронавирус", – заявил чиновник.

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Напомним, 25 марта в городе Конотоп Сумской области умерла женщина, экспресс-тест на COVID-19 которой ранее дал положительный результат. В пятницу, 27 марта, должны быть получены результаты дополнительных анализов.

Отметим, что, по состоянию на 10:00 26 марта, в Украине лабораторно подтвердили 156 случаев COVID-19. Из них пять летальных, а еще один пациент выздоровел и его уже выписали из больницы. За предыдущие сутки было зафиксировано 43 новых случая. Больше всего случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области.

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