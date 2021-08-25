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Иностранец устроил стрельбу в Умани, есть пострадавший – все подробности (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
25 августа, 18:19
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Инцидент произошел на улице Шевченко около 13:00 24 августа
Справа на фото подозреваемый, ему готовятся вручить подозрение. Фото: коллаж "Сегодня"
Справа на фото подозреваемый, ему готовятся вручить подозрение. Фото: коллаж "Сегодня"

Полицейские задержали 33-летнего гражданина Израиля, который устроил стрельбу в Умани 24 августа, в результате чего был травмирован мужчина.

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Как оказалось, стрельба произошла из-за женщины. Об этом "Сегодня" сообщили в полиции.

"Изначально конфликт возник между сожительницей израильтянина и уманчанином. После этого израильтянин отреагировал на конфликт с особой дерзостью и выстрелил", – сообщила нам пресс-служба районного управления полиции Умани.

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Что известно

  • Сообщение о конфликте между мужчинами и стрельбе на улице Шевченко поступило в полицию около 13:00 24 августа.
  • В результате стрельбы был травмирован 38-летний житель Умани. Мужчину госпитализировали, угрозы его жизни нет.
  • Правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани.
  • Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании ему меры пресечения.
  • Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе средь бела дня расстреляли мужчину.

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Также напомним, во Львовской области мужчина застрелил двух человек.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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