Искали красавиц и отправляли ублажать россиян: в Чернигове судят сутенерш

Завербованных девушек отправляли в Россию, где их использовали как проституток

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В Черниговской области разоблачили женщину из города Бахмач, которая, сговорившись с дочкой, занималась вербовкой и переправкой за границу молодых девушек, которых эксплуатировали в сексуальной сфере.

По данным следствия, сутенерши искали девушек привлекательной внешности для трудоустройства на территории России, сообщили в областной прокуратуре.

"Злоумышленницы размещали объявления на сайтах знакомств и в дальнейшем организовывали встречи с потерпевшими, во время которых путем уговоров и убеждения склоняли работать проститутками", – говорится в сообщении.

За вербовку шестерых девушек сутенерши получили 1200 долларов и 10300 российских рублей (около пяти тысяч гривен).

Одна из потерпевших была передана "нанимателям" в городе Петропавловск-Камчатскй, а еще пятеро девушек были остановлены при попытке пересечь государственную границу.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел назвали украинские регионы, ставшие "лидерами" по числу проституток, задержанных полицейскими. "Чемпионом" стала Одесская область – здесь за год были выявлены 229 проституток, которые попадались 626 раз.

На втором месте оказалась Днепропетровская область, где были обнаружены 102 "жрицы любви" и зафиксировано 182 правонарушения. А третьей стала Херсонская область, в которой было выявлено 77 проституток, которых задерживали 106 раз.

Кроме того, мы писали, как в Черновцах задержали организатора нелегального бизнеса, который втягивал девушек в занятие проституцией.

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