Испортили обувь дочке: в Херсонской области мужчина жестоко расправился с двумя собаками

В селе Цукуры Херсонской области 31-летний мужчина подозревается в расстреле двух собак из охотничьего ружья.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел вечером 8 апреля. Женщина рассказала, что возвращалась со своей дочерью и двумя собаками от матери из соседнего села. По дороге домой к ним на скутере подъехал их односельчанин и попросил убрать собак с улицы. А когда женщина отказала, мужчина достал охотничье ружье и застрелил обоих животных.

Копам он рассказал, что поступил так из-за дочери. В этот день она пришла заплаканной домой и рассказала, что когда играла на улице возле двора две дворовые собаки повредили ее обувь.

Реклама

"Мужчина дождался, когда женщина с животными вернется, сделал ей замечание и настаивал, чтобы та закрыла собак во дворе, потому что он их застрелит. А когда заявитель не отреагировала на его слова, достал ружье и застрелил обоих собак", – добавили в полиции.

Полицейские начали уголовное производство по статье "жестокое обращение с животными". За содеянное фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчина расстрелял на улице пять собак.

Реклама

Также напомним, в Сумах мужчина зарезал собаку на глазах у детей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама