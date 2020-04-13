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Из полтавской больницы для зараженных COVID-19 массово уволились медсестры

13 апреля, 11:07

Тина Наринецкая

Медики уволились из терапевтического отделения

В Полтаве из 5-й городской больницы, в которой будут принимать зараженных коронавирусом, уволились уже 15 медсестер. Об этом сообщает местное издание Рoltavske.tv.

"Молодежь уволилась. Все остальные, кто у нас пережил эпидемию 2009 SARS, она тяжелая была, то весь персонал патриотов остался. Ищем медсестер. Я не думаю, что отделение остановится. Мы в дальнейшем будем работать", – рассказал главный врач больницы.

Медики массово уволились из терапевтического отделения медучреждения. Подобную ситуацию наблюдают и в других больницах города. В области такого пока что нет.

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"В областных больницах таких проблем нет. Чего там возникли такие вопросы? Мне не совсем понятно. К нам они не обращались по кадровым вопросам. Думаю, что они должны решать это на местах", – рассказал начальник отдела медицины катастроф и мобилизационной работы Департамента охраны здоровья Полтавской ОГА Владимир Мохначев.

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Отметим, что за последние сутки в Украине резко выросло число зараженных коронавирусом. На данный момент инфекцию в стране подтвердили у 3102 человек.

Также ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается приблизительно 17 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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