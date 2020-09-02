Избиение хасида в Умани: полиция открыла уголовное производство

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении жителей Умани, которые избили паломника-хасида. Об этом сообщили в Нацполиции Черкасской области.

По данным пресс-службы, инцидент случился возле магазина. На месте происшествия следователи установили, что местные жители поссорились с хасидами, которые покупали продукты. В ходе конфликта 34-летнего израильтянина ударили в нос. После этого злоумышленники скрылись.

Несмотря на разбитый нос, пострадавший отказался от медицинской помощи и обращения в полицию.

Однако после этого правоохранители начали устанавливать обстоятельства инцидента и пострадавший написал заявление.

Следователи получили видео с камер наблюдения и установили всех участников схватки. Их было шестеро, все они местные жители. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Напомним, ранее между жителями Умани и паломниками-хасидами произошел конфликт. Поводом для этого стали вопросы имущества и денег. Люди пытались заблокировать приезжим дорогу.

После стычки между жителями Умани и хасидами в полиции открыли уголовное производство по статье "нарушение равноправия граждан".

Видео: Facebook/Сергий Алексеев

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама