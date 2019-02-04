Изнасилование 13-летней девочки: в Николаевской области копы задержали подозреваемого

57-летний мужчина был задержан после заявления матери школьницы

Полиция задержала педофила. Фото: Facebook

Изнасилование 13-летней девочки: в Николаевской области копы задержали подозреваемого //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f02/0e0/5c3f020e09836.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f02/0e0/5c3f020e09836.jpg 2019-02-04T17:43:00+02:00 Другие регионы 57-летний мужчина был задержан после заявления матери школьницы

В Николаевской области полиция задержала 57-летнего мужчину, подозреваемого в избиении и изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По данным стражей порядка, преступление было совершено 3 февраля в одном из сел Баштанского района. Об изнасиловании дочери в полицию заявила 30-летняя местная жительница.

"Со слов заявительницы и ее 13-летней дочери правоохранителям стало известно, что днем, когда девочка шла по улице, ей навстречу вышел нетрезвый односельчанин и силой затащил в дом, где нанес телесные повреждения и изнасиловал. Вырваться от злоумышленника несовершеннолетний удалось через уговоры отпустить и данное обещание прийти завтра", – говорится в сообщении.

После оперативно-розыскных действий был задержан 57-летнему злоумышленник. Назначено проведение необходимых экспертиз. По согласованию с прокуратурой злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье "изнасилование", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Стоит напомнить, что ранее Верховной Раде предложили усилить защиту детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. Оказалось, что в Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.

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