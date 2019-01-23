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В Запорожье насильника маленькой девочки приговорили к пяти годам тюрьмы

Сегодня, 17:22

Злоумышленник надругался над пятилетним ребенком, воспользовавшись отсутствием ее матери

Фото: dpchas.com.ua
В Запорожье насильника маленькой девочки приговорили к пяти годам тюрьмы //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/885/a96/5c4885a96eef4.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/885/a96/5c4885a96eef4.jpg Запорожье Злоумышленник надругался над пятилетним ребенком, воспользовавшись отсутствием ее матери

В Запорожье судили преступника, который изнасиловал 5-летнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

По данным следствия, 55-летний житель Запорожья, воспользовавшись отсутствием своей сожительницы, в состоянии алкогольного опьянения удовлетворил половую страсть с ее малолетней дочерью. В результате чего злоумышленник вызвал девочке легкие телесные повреждения.

Стоит отметить, что обвиняемый не признавал своей вины. По его словам, 5-летняя девочка просто выдумала эту историю.

Правоохранители доказали вину злоумышленника в совершении уголовных правонарушений. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье задержали вооруженного педофила.

Напомним, чтоне так давно  в Верховной Радезарегистрировали законопроект, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Запорожье, изнасилование, девочка, суда

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