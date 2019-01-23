В Запорожье насильника маленькой девочки приговорили к пяти годам тюрьмы
Злоумышленник надругался над пятилетним ребенком, воспользовавшись отсутствием ее матери
В Запорожье судили преступника, который изнасиловал 5-летнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
По данным следствия, 55-летний житель Запорожья, воспользовавшись отсутствием своей сожительницы, в состоянии алкогольного опьянения удовлетворил половую страсть с ее малолетней дочерью. В результате чего злоумышленник вызвал девочке легкие телесные повреждения.
Стоит отметить, что обвиняемый не признавал своей вины. По его словам, 5-летняя девочка просто выдумала эту историю.
Правоохранители доказали вину злоумышленника в совершении уголовных правонарушений. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Запорожье задержали вооруженного педофила.
Напомним, чтоне так давно в Верховной Радезарегистрировали законопроект, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.
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