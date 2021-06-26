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Изнасилование школьницы в Кривом Роге: в полиции воспринимали так, как будто она этого хотела

26 июня 2021 15:45

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Учитель преподавал хореографию в нескольких школах, в частности той, где в одиннадцатом классе училась пострадавшая

Одиннадцатиклассницу изнасиловал преподаватель. Фото: УНИАН

Одиннадцатиклассницу изнасиловал преподаватель. Фото: УНИАН

В Кривом Роге учитель якобы изнасиловал школьницу во время выпускного вечера. Местные правоохранители, реагируя на это, посоветовали ей "сыграть свадьбу", а одноклассники обвинили девушку в желании хайпануть.

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Журналистка Елена Вишницкая поговорила с девушкой и опубликовала статью в Facebook.

По словам девушки, учитель привел ее в гримерку и закрыл дверь на ключ. Что произошло потом, она вспоминает плохо – просто в какой-то момент поняла, что стоит голая, а рядом – ее голый учитель.

28-летний учитель преподавал хореографию в нескольких школах, в частности той, где в одиннадцатом классе училась девушка.

"Одноклассница говорила, что он как-то звал ее танцевать – но, чтобы она пришла к нему без лифчика. При мне он подходил к однокласснице, которая просто сидела и даже не смотрела в его сторону – поправил ей волосы за ухо, улыбнулся, пошел дальше", – рассказывает пострадавшая.

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В полиции маму с дочкой "встретили хихиканьем об изнасиловании". Маму попросили выйти. Разговор длился часа два.

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Как рассказала девушка, все, что она говорила, воспринимали так, будто она этого хотела. А когда пострадавшая поделилась со своими одноклассниками, то они ей не поверили.

Как выяснилось, двадцать лет назад изнасилованию также подверглась сестра девушки, но решилась рассказать об этом только сейчас.

"Я никогда не рассказывала об этом никому, кроме мамы, – говорит девушка. – Я бы похоронила это воспоминание. Не хотела, чтобы это как-то задело мою жизнь. Хотя оно так или иначе зацепило".

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Напомним, ранее в Одесской области бездомный мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку.

Кроме того, в Одессе педофил пытался изнасиловать трехлетнего мальчика. Мужчина проник в квартиру, пока мамы не было дома.

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