Кировоградскую область переименуют: Парубий назвал сроки

Согласно законодательным нормам, внести изменения в Конституцию можно будет только на следующей сессии - осенью

Фото из открытых источников.

Кировоградскую область переименуют: Парубий назвал сроки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/80d/426/5c580d4260303.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/80d/426/5c580d4260303.jpg 2019-02-08T17:54:00+02:00 Другие регионы Согласно законодательным нормам, внести изменения в Конституцию можно будет только на следующей сессии - осенью

Окончательно Кировоградскую область переименуют в Кропивницкую осенью этого года, выразил надежду спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Относительно Кропивницкой области мы уже получили положительное решение Конституционного суда. Теперь, согласно процедуре, я дал поручение профильному комитету рассмотреть. И после решения комитета мы сможем еще раз следующий этап пройти – проголосовать снова 226 – уже в первом чтении принятие изменений в Конституцию", – заявил он в интервью каналу "Рада".

Председатель парламента считает, что некоторые законодательные изменения в этом направлении можно будет сделать уже весной, но решение относительно непосредственных изменений в Конституцию может быть принято лишь на следующей сессии.

"К сожалению, это может произойти, согласно закону, не ранее осени. Но я надеюсь, что эта каденция еще сможет сконцентрироваться и еще принять историческое решение по завершению декоммунизации", – отметил он.

Напомним, что законопроект о переименовании Кировоградской области в Верховной Раде зарегистрировали еще в прошлом мае.

Как сообщалось, в ноябре закон был направлен в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции.

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